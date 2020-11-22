بحضور وزيري النقل المصري والفرنسي.. توقيع اتفاقية قرض بقيمة 50 مليون يورو لإعادة تأهيل الخط الأول للمترو

شهد كلا من الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل ونظيره الفرنسي جان باتيست توقيع الإتفاقية التنفيذية للقرض المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 50 مليون يورو للمشاركة في تمويل أعمال تطوير وإعادة تأهيل الخط الأول للمترو.

وقع الإتفاقية كل من الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، و فابيو جرازي مدير مكتب الوكالة الفرنسية بالقاهرة و السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه.

وأكد وزير النقل على عمق العلاقات بين مصر وفرنسا والتعاون التاريخي والحالي المثمر في مجال النقل، حيث يتم تنفيذ عدد من المشروعات والعقود المشتركة من أهمها تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو والتي ينفذها تحالف (فينسي الفرنسية / اوراسكوم / المقاولون العرب) وكذلك توقيع عق إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو (جامعة القاهرة – إمبابة – العباسية - عدلي منصور) بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة RATP DEV الفرنسية، لافتا إلى أنه يتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر مع الشركات الفرنسية في كافة مجالات النقل.

وأضاف وزير النقل، أن هذا التوقيع يأتي في إطار إهتمام وزارة النقل بأعمال الصيانة وإعادة التأهيل والتحديث لما تم تنفيذه من خطوط مترو الأنفاق ولا سيما الخط الأول لمترو الأنفاق والذي يعتبر العمود الفقري لشبكة خطوط مترو الأنفاق العاملة والمخطط تنفيذها وذلك بالتزامن مع تنفيذ خطوط شبكة المترو الجديدة وذلك حرصًا من الدولة على تقديم خدمة مميزة للمواطن المصري والحفاظ على الأصول واستمرارية صيانة هذا المرفق الحيوي الهام.

واوضح الوزير أنه سيتم تنفيذ أعمال تطوير الخط الأول للمترو على مرحلتين الأولى تشمل أعمال تطوير أنظمة الأشارات والاتصالات والتحكم المركزى وأعمال السكة وأعمال القوى الكهربية بتكلفة تبلغ حوالى 751 مليون يورو يتم تمويل الشق الأجنبى لها من خلال قروض بمبلغ 605 مليون يورو، والباقى بقيمة 146 مليون يورو يمول من الخزانة العامة للدولة.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية تشمل أعمال تطوير الوحدات المتحركة (شراء عدد 32 قطار وإعادة تأهيل لعدد 23 قطار) بتكلفة تبلغ 650 مليون يورو (جارى التنسيق مع شركاء التنمية لتوفير التمويل اللازم لها) مشيرا الى ان وزارة النقل لديها خطة لتطوير الوحدات المتحركة بالخط الاول لتصبح كل قطارات الخط مكيفة .

وأضاف الوزير أنه يجري حاليًا إنهاء إجراءات التعاقد مع المكتب الإستشاري الإيطالي Italfer للقيام بأعمال إعداد مستندات الطرح على المقاولين واستشاري الإشراف على التنفيذ والقيام بأعمال الدعم الفني في مرحلة الطرح والتقييم والترسية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح اليوم الدورة الثالثة لمعرض ومؤتمر تكنولوجيا النقل 2020 Trans MEA، وعقب انتهاء فعاليات الإفتتاح ألقى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل كلمة أمام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء .

وقال وزير النقل، في بداية الإفتتاح : "إنه لمن موجبات الفخر ودواعى الأمل والسرور أن نلتقى اليوم جميعًا وللعام الثالث على التوالى فى واحدٍ من أهم المعارض والمؤتمرات الدولية بقطاع النقل والطرق والبنية التحتية معرض ومؤتمر تكنولوجيا النقل 2020 Trans MEA"، موضحًا أن هذا المعرض يقام برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي كان لرعايته المعرض اكبر دافع لنا لتنفيذه في ظل اجتياح جائحة كورونا للعالم.