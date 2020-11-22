"نقابة الصيادلة": 27 كلية أرسلت كشوف خريجيها دفعة 2020

أكدت النقابة العامة لصيادلة مصر أن 27 كلية أرسلت كشوف خريجيها دفعة 2020 وهذه الجامعات هى كالتالى ( صيدلة القاهرة، عين شمس، حلوان، الاسكندرية، الأزهر بنين، الأزهر بنات، المنصورة، طنطا، بنى سويف، أسيوط، المنيا، مصر للعلوم والتكنولوجيا، الألمانية، اكتوبر للعلوم الحديثة والاداب، مصر الدولية،الزقازيق، قناة السويس، فاروس،سوهاج، دراية المستقبل، المصرية الروسية، النهضة، دمنهور، الحديثة، الدلتا، هليوليس).

وأوضحت نقابة الصيادلة أنها تستقبل خريجى دفعة 2020 ممن أرسلت كلياتهم كشوف اسمائهم ويتم استخراج تراخيص مزاولة مهنة الصيدلة لهم فى نفس اليوم، مشيرة إلى أنها خاطبت كليات الصيدلة لمطالبتهم بسرعة إرسال الكشوف لتسجيل خريجى2020 بالنقابة ومراجعة الكشوف ومطابقتها بأسماء المتقدمين.

وأشارت النقابة انه للتيسير على الصيادلة يمكن انهاء إجراءات القيد بالنقابة واستخراج تراخيص مزاولة المهنة من خلال تقديم اوراقهم بالنقابات الفرعية بالمحافظات لتقديمها بالنقابة العامة، وتم تحديد يوم لكل محافظة لاستقبالهم بالنقابة العامة لمنع التكدس والزحام ، كما يمكن للصيادلة بالمحافظات تفويض النقابة الفرعية التابع لها محافظته لاستلام التراخيص أو ارسال اقارب لهم من الدرجة الأولى أو اى شخص معه توكيل بالاستلام.

وأعلنت النقابة العامة للصيادلة إمكانية التقدم بأوراق القيد بالنقابة العامة واستخراج ترخيص مزاولة المهنة واستلامه في نفس اليوم، وذلك بعد انتداب موظفي إدارة التراخيص بوزارة الصحة للعمل بمقر النقابة للتيسير على الصيادلة. وأوضحت النقابة العامة أن الأوراق المطلوبة للقيد بالنقابة واستخراج الكارنيه كالآتي:ـ 1_شهادة التخرج «أصل» 2_شهادة الميلاد صورة «بعد الاطلاع على الأصل» 3_البطاقة الشخصية صورة «بعد الاطلاع على الأصل» 4_الموقف من التجنيد صورة «بعد الاطلاع على الأصل» 5_عدد 2صورة شخصية مختومة بختم الكلية 6_شهادة المعادلة للجامعات الخاصة صورة «بعد الاطلاع على الأصل» 7_الفيش الجنائي موجه للنقابة «أصل» 8_شهادة الثانوية العامة «معادلة إذا كانت من الخارج» صورة «بعد الاطلاع على الأصل» إما بالنسبة للأوراق المطلوبة لاستخراج التراخيص من وزارة الصحة:ـ 1_شهادة التخرج «أصل» 2_شهادة الميلاد صورة «بعد الاطلاع على الأصل» 3_البطاقة الشخصية صورة «بعد الاطلاع على الأصل» 4_الموقف من التجنيد صورة «بعد الاطلاع على الأصل» 5_عدد 2 صورة شخصية مختومة بختم الكلية 6_إيصال سداد النقابة «أصل» 7_دوسيه للحفظ 8_نموذج صحة 13 «من وزارة الصحة» 9_شهادة المعادلة للجامعات الخاصة «أصل» 10_شهادة التشريعات للجامعات الخاصة «أصل» 11_شهادة حسن سير وسلوك للجامعات الخاصة «أصل» 12_شهادة تدريب 800 ساعة مختومة بختم الصيدلية وصورة رخصة الصيدلية أو ختم الإدارة الصحية «للجامعات الخاصة» أصل.

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