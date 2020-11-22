الصحة: توضح إجراءات الوقاية من فيروس كورونا بوحدات الغسيل الكلوي بالموجة الثانية

أعلنت وزارة الصحة و السكان، عن إجراءات الوقاية من كوفيد 19 بمراكز ووحدات الغسيل الكلوي، بالموجة الثانية للفيروس.

وأوضحت الوزارة، إجراءات الوقاية كالتالي:-

سؤال المرضى المترددين على وحدات الغسيل الكلوي عن الآتي: -

ظهور أعراض تنفسية سعال أو ضيق بالتنفس مع أو بدون ارتفاع درجة الحرارة.

- مخالطة حالات مشتبه أو مؤكد إصابتها بفيروس كورونا.

= التنبيه على المرضى بارتداء الكمامة طوال وقت الجلسة.

إلزام المرضع بغسل الأيدي أو تعقيمها بالكحول قبل الجلسة.

= توفير أحواض مخصصة لغسل الأيدي ومضخات المحاليل الكحولية بأماكن تواجد المرضى.

= ترتيب أماكن انتظار المرضى أو تقسيم الجلسات بطريقة تحافظ علم المسافة البينية بين المرض وبعضهم حيث لاتقل عن ستة أقدام.

= إبلاغ الجهات المعنية في وزارة الصحة في حال وجود حالات مشتبهة داخل وحدة الغسيل الكلوي.

= تجميع الحالات المشتبهة لإجراء جلسات الغسيل الكلوي خلال جلسة واحدة حرصا على سلامة باقي المرضى.

= التزام جميع المرضي بآداب العطس والسعال.

= الحرص على تنظيف وتطهير أماكن المرضى، وقسم الغسيل الكلوي بأكمله بعد نهاية كل جلسة.

= الالتزام بتنظيف وتطهير ماكينات الغسيل الكلوي.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، امس السبت، عن خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101783 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 358 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 112676 حالة من ضمنهم 101783 حالة تم شفاؤها، و 6535 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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