نقيب المحامين يعقد الاجتماع الأول بهيئة إنشاء أكاديمية المحاماة.. السبت القادم

يعقد نقيب المحامين رجائى عطية الإجتماع الاول مع هيئة إنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية والمشكلة من مجلس النقابة كاملا السبت المقبل

.ووجه النقيب الدعوة إلى هيئة إنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات لحضور الاجتماع الأول، الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح السبت القادم الموافق 28 نوفمبر 2020، بقاعة اجتماع المجلس بالنقابة العامة.

وكان قد شكل نقيب المحامين رجائي عطية، هيئة من كافة أعضاء مجلس النقابة العامة لإنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية بكل ما تستلزمه من كافة النواحي، كما هيئة استشارية من كبار الأساتذة في الجامعات وفي المحاماة، برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور.

وجاء نص القرار كالتالي: بعد الاطلاع على قانون المحاماة وما ورد به بالمادة 230 بشأن إنشاء أكاديمية للمحاماة قررنا :

أولًا: تشكيل هيئة من كافة أعضاء مجلس النقابة العامة لإنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية بكل ما تستلزمه من كافة النواحي.

ثانيًا: تنعقد الهيئة برئاسة أقدم الوكلاء ثم التالي إذا غاب وهكذا.

ثالثًا: تشكل أمانة للهيئة تتولى تنظيم اجتماعاتها والإشراف على تحرير محاضر اجتماعاتها وتيسير كل ما تتطلبه أعمالها في سبيل إنشاء الأكاديمية، وتتكون من:سعيد عبد الخالق ، و حسين الجمال ، و محمود الداخلي ، و أبو بكر ضوة.

- رابعًا: يحرر محضر باجتماع الهيئة يسجل فيه الحضور وما نوقش فيه، وعضو الهيئة الذي يتغيب ثلاث جلسات بلا عذر تقبله الهيئة – يرفع اسمه من الهيئة.

خامسًا: تشكل هيئة استشارية من كبار الأساتذة في الجامعات وفي المحاماة، برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور؛ وعضوية الأساتذة والدكاترة:عوض محمد عوض ، ومفيد شهاب ، و عبد الرؤوف مهدي ، و حسنين عبيد ، و جابر جاد نصار ، و نبيل حلمي ، وحمدي عبد الرحمن ، و رأفت نوار المحامي.

سادسًا: يتولى الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس الهيئة الاستشارية دعوتها للاجتماع، وتنظيم أعمالها، والتعاون مع هيئة إنشاء الأكاديمية.