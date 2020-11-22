متحدث المترو يكشف تفاصيل خروج أحد القطارات عن القضبان بحلوان

أكد أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق، أن حركة قطارات مترو الأنفاق تسير بشكل طبيعي دون أي توقف.
وأضاف عبد الهادي، أن هناك عجلة أحد القطارات الخالية من الركاب خرجت عن القضبان بخط حلوان وتم إصلاحها، ولا توجد أي إصابات.
وقال المتحدث الرسمي للهيئة القومية لمترو الأنفاق في تصريحات لصدى البلد، إن الهيئة قامت أمس واليوم بتنفيذ قرار شركة مترو الأنفاق بمنع دخول الركاب للقطارات بدون كمامة، وتوفير كمامات بشبابيك الحجز بمحطات الخطوط الثلاثة لبيعها للجمهور بسعر 3 جنيهات وهو نفس سعر توريدها.
وأضاف عبد الهادى، أن قرار ارتداء الكمامة لا يوجد به أي استثناءات مهما كان، موضحًا، أن المترو كان يراقب كل الركاب سواء عند الركوب أو داخل القطارات حتي لا يلجأ الراكب لخلع الكمامة داخل المترو.
وأضاف أن مجلس إدارة شركة المترو سيناقش الأسبوع المقبل، فرض غرامات فورية علي المخالفين لارتداء الكمامة، وستكون هذه الغرامة بديلة لمحضر الشرطة إن تم إقرارها، موضحًا أن الراكب الذي يرفض دفع تلك الغرامة سيقوم المترو بإحالته للنيابة لتحرير المحضر الخاص بالغرامة، بقيمة 4000 جنيه.
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