أجاي يعود للمشاركة في التدريبات وجماهير الأهلي في التتش لمؤازرة اللاعبين (فيديو)

عاد النيجيري جونيور أجاي جناح الفريق الأول بالنادي الأهلي، للمشاركة في التدريبات الجماعية اليوم، بعد ابتعاده منذ أيام، لإصابته بالتواء في الكاحل أثناء الحصة التدريبية للفريق.

وذهبت بعض من جماهير النادي الاهلي إلى ملعب مختار التتش بمقر النادي الاهلي في الجزيرة، وذلك لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني بالنادي قبل المواجهة المرتقبة مع نادي الزمالك.

وكان قد أعلن قبل قليل إصابة وليد سليمان بفيروس كورونا، ليحجز رقم 4 في إصابات الكورونا داخل النادي، بعد إصابة الثلاثي محمود عبدالمنعم كهربا، صالح جمعة، ومحمد شريف.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا عقب انتهاء مران الفريق مساء اليوم، وذلك استعدادا لمواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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