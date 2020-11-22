عاجل .. إصابة كورونا جديدة داخل النادي الأهلي

تأكد منذ قليل إصابة لاعب فريق كرة السلة بالنادي الأهلي "سيف سمير" بفيروس كورونا المستجد، ليسجل الإصابة الثالثة بكورونا اليوم داخل القلعة الحمراء بالجزيرة.

وأعلن محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث نشر عبر حسابه الرسمي لموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وقال: "إيجابي كورونا الحمدلله".

كما تأكد منذ قليل أيضا إصابة لاعب الاهلي المخضرم وليد سليمان، بفيروس كورونا، بعد ثبوت إيجابية مسحته، إلا أن النادي الأهلي الآن يجري مسحة ثانية للاعب للتأكد من الإصابة.

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ويعيش الأهلي أجواء متوترة قبل اللقاء المرتقب أمام نادي الزمالك، حيث من أيام قليلة أيضا تم الإعلان عن إصابة الثنائي محمود عبدالمنعم كهربا، وصالح جمعة بفيروس كورونا.