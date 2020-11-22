اجتماع طارئ ورفيع المستوى بالسودان: نمتنع عن التفاوض مع إثيوبيا بشأن سد النهضة لعدم الجدية

نقلت وكالة الأنباء السودانية، سونا، تفاصيل اجتماع اللجنة العليا لمفاوضات سد النهضة الطارئ، اليوم بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك، ومشاركة وزراء العدل والخارجية والداخلية والري ومدير جهاز المخابرات العامة وممثل الاستخبارات العسكرية وفريق التفاوض.

ووافق الاجتماع على المواقف التي اتخذها فريق التفاوض وتقييم الوفد لسير المفاوضات، ووقف على التطورات التي يشهدها الإقليم وتأثيرها على التفاوض.

وأكد الاجتماع ضرورة الحفاظ على المصالح الوطنية السودانية واستمرار التواصل مع كل الأطراف لتعديل مسار ومنهج التفاوض بمنح الخبراء والمراقبين دوراً أكبر وأوضح لمساعدة الأطراف الثلاثة على التوصل لاتفاق قانوني مُلزم ومقبول ويحفظ مصالح البلدان الثلاثة.

وجدد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك التأكيد على أنّ سد الروصيرص يتأثر مباشرةً بكل ما يحدث في سد النهضة ولا يمكن تشغيله بأمان دون التوصل لاتفاق.

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