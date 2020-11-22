قتلها عشان يفركش .. تفاصيل قتل شاب لخطيبته في المنيا لاسترداد الشبكة

نجحت أجهزة الأمن فى القبض على شاب قتل خطيبته بالمنيا، رغبة فى فسخ الخطوبة واسترداد الشبكة، بعد أن استطاعت كشف ملابسات واقعة العثور على جثة فتاة فى المجرى المائى لترعة الإبراهيمية.
وتبين من تحريات الأجهزة الأمنية بخصوص واقعة العثور على جثة طالبة "مقيمة بدائرة مركز شرطة المنيا"، بالمجرى المائى لترعة الإبراهيمية بالمنيا، أن وراء ارتكاب الواقعة "خطيب المجنى عليها – بدون عمل – مقيم بذات الناحية".
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وتم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لرغبته فى فسخ الخطبة، وكى يتمكن من استرداد المصوغات الذهبية المقدمة إليها "الشبكة" من أهليتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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