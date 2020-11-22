عاجل .. شفاء محمد صلاح من فيروس كورونا

شُفي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، من فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد سلبية المسحة الأخيرة التي خضع لها اللاعب للكشف عن الفيروس.
وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن مساء الجمعة قبل الماضية، عن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا أثناء تواجده في مصر، واشتراكه في معسكر المنتخب لمواجهة توجو ذهابا وإيابا.
وفازت مصر على توجو ذهابا في مصر بنتيجة 1-0، كما فات إيابا أيضا في توجو بنتيجة 3-1.
وكانت قد أكدت بعض التقارير الإنجليزية، غضب الألماني يورجن كلوب المدير الفني ليفربول، من حضور محمد صلاح لفرح أخيه وعدم إلتزامه بالإجراءات الإحترازية، وقرر الألماني توقيع عقوبة كبيرة على اللاعب.
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يذكر أن محمد صلاح قد سافر منذ أيام برفقة النني - المصاب بكورونا أيضا - على متن طائرة خاصة أقلتهم من مصر إلى انجلترا.
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