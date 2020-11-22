تعرف على.. موعد مباراة الأهلي والاتحاد في نصف النهائي

أعلن اتحاد الكرة، اليوم الأحد، في خطابه للنادي الأهلي، أن موعد مباراة الأهلي والاتحاد بنصف نهائي كأس مصر تم تحديدها على أن تكون المباراة الأول من ديسمبر في تمام الساعة الثامنة مساءًا.
مباراة الأهلي والاتحاد
وأوضح الاتحاد في خطابه، أن مباراة الأهلي والاتحاد، ستقام على استاد السويس الجديد، في إطار منافسات الدور قبل النهائي بمسابقة كأس مصر.
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الجدير بالذكر، أن الأهلي قد صعد إلى هذا الدور عقب تخطيه عقبة أبو قير للأسمدة أمس بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية.
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