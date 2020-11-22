النائب أكمل نجاتي: 1500 متابع من تنسيقية شباب الأحزاب بالجولة الثانية لانتخابات البرلمان

قال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية مستعدة لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك 1500 متابع للانتخابات من التنسيقية على الأرض حصلوا على تصاريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأشاد النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالهيئة الوطنية للانتخابات لحسن إدارة العملية الانتخابية وإتباع الإجراءات الاحترازية.
وأوضح أن المنافسة متوقع لها أن تكون ساخنة وتشهد حشدًا كبيرًا نظرا لأن معظم دوائر الجولة الثانية على مقاعد فردية.
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وناشد النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المواطنين الإدلاء بأصواتهم لأنه واجب وطني كما هو حق لكل مواطن.
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