الصحة: نستعد للموجة الثانية بمخزون كاف من الأدوية

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، اجتماعًا مع اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، للوقوف على مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية تزامنًا مع بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة ألفت غراب، رئيس الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديميا)، والدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء، وعدد من أعضاء غرفة صناعة الدواء، واللواء وائل الساعي، مساعد الوزيرة للشئون المالية والإدارية، والدكتورة سحر فرج، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم خلال الاجتماع مراجعة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية لتوفير جميع الاحتياجات على المستوى المحلي خاصة أدوية البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا المستجد، وأدوية الطوارىء، والمستلزمات الطبية والوقائية.

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وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة أكدت على أهمية توفير الأدوية والمستلزمات الطبية التي تقدمها مصر للأشقاء في مختلف الدول لمساندتهم في مواجهة الأزمات وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

