النائب ياسر الهضيبي: منافسة شرسة في المنيا وسوهاج وأسيوط بانتخابات إعادة نواب المرحلة الثانية

تقدم النائب ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ، بالشكر لوزارات الصحة والداخلية والتنمية المحلية على تنظيم انتخابات مجلس النواب دون حادثة واحدة أو أي أزمة تشوبها عكس أي انتخابات سابقة وهو أمر محمود للداخلية والمواطن المصري.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الإقبال سيكون كبير في المرحلة الثانية في ظل انحصار المنافسة فهي المرحلة الحاسمة خاصة في ظل وجود عدد مرشحين أقل.

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وأضاف أن المرحلة الأولى تشتمل على عدد كبير من المرشحين متوقعا منافسة شرسة في المنيا وسوهاج وأسيوط لوجود اعادة على اغلب المقاعد.