أشرف بن شرقي: "جاهز لخدمة الزمالك"

أكد المغربي الدولي أشرف بن شرقي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على جاهزيته للعب النهائي الأفريقي، ونفى كل الشائعات المتداولة عن إصابته.

وقال بن شرقي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "كل ما يتم تداوله بخصوصي مجرد إشاعات. انا جاهز للنهائي يوم الجمعة، ومستعد لتقديم أفضل ما لدي لخدمة فريقي الزمالك".

وعاد بن شرقي إلى القلعة البيضاء بعد مساهمته مع منتخب بلاده في ضمان الصعود لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون، وذلك بعدما فاز المتخب المغربي على جمهورية أفريقيا الوسطى ذهابا بنتيجة 4-1، وإيابا بنتيجة 2-0، ليحتل صدارة مجموعته برصيد 10 نقاط.

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ويستعد نادي الزمالك لمواجهة غريمه التقليدي النادي الأهلي، في نهائي الحلم بدوري أبطال أفريقيا، يوم 27 نوفمبر الجاري، على ملعب إستاد القاهرة الدولي.