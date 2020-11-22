مسئول بجامعة الدول العربية: حوادث الطرق تكلف مصر 900 مليون جنيه سنويا

قال عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بجامعة الدول العربية، إن مصر تشهد ثورة في مجال الطرق والكباري.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الحوادث في الطرق تكلف الدولة سنويا 900 مليون جنيه إلى جانب الأرواح التي نفقدها والتي لا تقدر بمال.
وأشار نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بجامعة الدول العربية، إلى أن مصر ارتفعت في مؤشرات التكنولوجيا والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي.
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وأردف، أن مصر متعددة القطاعات الاقتصادية وباتت تحتل مراكز قيادية أولى في بعض القطاعات حيث تتبوأ المركز الأول في تصدير الموالح التي تدر المليارات لمصر.
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