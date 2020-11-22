اتحاد الكرة يعلن فضل مسئولا عن النهائي الإفريقي

كلفت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، محمد فضل عضو اللجنة كمسئول عن تنظيم المباراة النهائية لبطولة دوري الأبطال الأفريقي المقرر اقامتها بستاد القاهرة يوم الجمعة المقبل وذلك بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وقد اجتمع فضل اليوم مع مسئولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" لوضع الترتيبات الخاصة بالمباراة ، وحضر الاجتماع الذي عقد بمقر ستاد القاهرة كل من محمد فضل ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم.

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ويتواجه قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي ونادي الزمالك، في نهائي تاريخي يحدث لأول مرة في القارة الأفريقية، أن يجتمع ناديين مصريين في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والذي سيقام عى ملعب إستاد القاهرة الدولي يوم 27 نوفمبر الجاري.