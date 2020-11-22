الكورونا تضرب اللجنة الخماسية .. إيجابية مسحة أحمد عبدالله

أعلنت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد كرة القدم المصري، برئاسة عمرو الجنايني، أصابة أحمد عبدالله أحد أعضائها بفيروس كورونا المستجد. وكتب اتحاد الكرة في بيانٍ له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أجرى الدكتور أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا جاءت نتيجتها ايجابية". وتابع البيان: "وتتضرع أسرة الاتحاد المصري لكرة القدم إلى المولى عز وجل أن يمن بالشفاء العاجل على الدكتور أحمد عبد الله وجميع المصابين". اقرأ أيضا: اتحاد الكرة يعلن فضل مسئولا عن النهائي الإفريقي

على جانب آخر أعلنت اللجنة الخماسية، محمد فضل كمسئول عن نهائي دوري أبطال أفريقيا، والذي سيقام في مصر بين الأهلي والزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري.

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