وزير النقل يوقع مع نظيره الفرنسى اتفاقية لتطوير الخط الأول للمترو

جدة - نرمين السيد - شهد وزير النقل المهندس كامل الوزير ونظيره الفرنسى جان باتيست، اليوم الأحد، توقيع الاتفاقية التنفيذية للقرض المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 50 مليون يورو للمشاركة فى تمويل أعمال تطوير وإعادة تأهيل الخط الأول للمترو.





قام بتوقيع الاتفاقية الدكتور عصام والى رئيس الهيئة القومية للأنفاق، وفابيو جرازى مدير مكتب الوكالة الفرنسية بالقاهرة، والسفير الفرنسى بالقاهرة ستيفان روماتيه.

وأكد وزير النقل كامل الوزير، عمق العلاقات بين مصر وفرنسا والتعاون التاريخى والحالى المثمر فى مجال النقل، حيث يتم تنفيذ عدد من المشروعات والعقود المشتركة من أهمها تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو والتى ينفذها تحالف شركات فينسى الفرنسية وأوراسكوم والمقاولون العرب، وكذلك توقيع عقد إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو "جامعة القاهرة - إمبابة - العباسية - عدلى منصور" بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة "RATP DEV" الفرنسية.

وأشار إلى أنه يتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر مع الشركات الفرنسية فى كافة مجالات النقل، مضيفاً أن هذا التوقيع يأتى فى إطار اهتمام وزارة النقل بأعمال الصيانة وإعادة التأهيل والتحديث لما تم تنفيذه من خطوط مترو الأنفاق؛ لا سيما الخط الأول الذى يعتبر العمود الفقرى لشبكة خطوط مترو الأنفاق العاملة والمخطط تنفيذها بالتزامن مع تنفيذ خطوط شبكة المترو الجديدة، وذلك حرصاً من الدولة على تقديم خدمة مميزة للمواطن والحفاظ على الأصول واستمرارية صيانة هذا المرفق الحيوى الهام.

وأوضح الوزير أنه سيتم تنفيذ أعمال تطوير الخط الأول للمترو على مرحلتين، تشمل المرحلة الأولى أعمال تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم المركزى وأعمال السكة وأعمال القوى الكهربية بتكلفة تبلغ حوالى 751 مليون يورو يتم تمويل الشق الأجنبى لها من خلال قروض بمبلغ 605 ملايين يورو، والباقى بقيمة 146 مليون يورو يمول من الخزانة العامة للدولة.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية تشمل أعمال تطوير الوحدات المتحركة مثل شراء 32 قطاراً وإعادة تأهيل 23 قطاراً آخر بتكلفة تبلغ 650 مليون يورو جارى التنسيق مع شركاء التنمية لتوفير التمويل اللازم لها، لافتاً إلى أن وزارة النقل لديها خطة لتطوير الوحدات المتحركة بالخط الأول لتصبح كل قطارات الخط مكيفة.

وأضاف الوزير أنه يجرى حالياً إنهاء إجراءات التعاقد مع المكتب الاستشارى الإيطالى "Italfer" للقيام بأعمال إعداد مستندات الطرح على المقاولين واستشارى الإشراف على التنفيذ والقيام بأعمال الدعم الفنى فى مرحلة الطرح والتقييم والترسية.