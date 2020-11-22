النائب العام لمتدربى البرنامج الرئاسى: مـصر تنتھج إعدادا سلیما لقادة الدولة

جدة - نرمين السيد - ورحبت رشـا راغـب الـمدیـر الـتنفیذى للأكـادیـمیة الـوطـنیة لـلتدریـب، بالـنائب الـعام، معربة عـن مـدى امـتنانـھا لزيارته لـلأكـادیـمیة.

ووجت راغب، رسالة إلـى مـتدربـى الـبرنـامـج الـرئـاسـى لـتأھـیل الـتنفیذیـین لـلقیادة قائلة: "أنـتم محـظوظـون كـونـكم تسـتھلوا بـرنـامـجكم الـتدریـبى بـلقاء شـخصیة عـظیمة ومـؤثـرة مـثل النائب العام، فـھو مـن أكـثر الـمؤمـنین بـتنمیة وتـطویـر الإنـسان، وبـتكامـل الـدولـة الـمصریـة، لـذلـك دائمًا یشـرفـنا فـى الـبرامـج الـھامـة، وقد سـبق واسـتضاف فـى مـكتبه نـواب الـمحافـظین الـمعینین فـى نـوفـمبر الـماضـى واسـتفاض فـى الحـدیـث مـعھم كثيرًا، وھو أول من اھتم بتقدیم ندوات تعریفیة للمواطن، وكیف یُحصن نفسه".

وأعـرب المسـتشار حـماده الـصاوى، عـن سـعادتـه الـكبیرة بالـلقاء مـع مـتدربـى الـبرنـامـج الـرئـاسـى لـتأھـیل الـتنفیذیـین لـلقیادة، مؤكدًا أن الـدولـة الآن تـنتھج مـفھومـا جـدیدا وھـو الإعداد السلیم لـقادة الـدولة، مضيفًا: "الإعداد والـتأھـیل لـتولى الـوظائف ھـو مـا یـجعلك تـقرأ الـوظـیفة جيدًا وتُعد نـفسك إعـدادًا جيدًا وتـتولى الـمنصب وأنت لـدیك ھـدف إصـلاح ھـذا المكان ومـعالـجة الـعیوب الـموجـودة، وتجـربـتنا فـى الـنیابة العامـة ناجـحة لأن قراءتـنا لـمنصبنا وعـملنا قراءة جیدة، لذلك نحسن الإدارة".

وشدد الصاوى، على أن القـانون ھو العـمود الفـقرى لأى وظیـفة ولا یـتطلب دراسـته بـل یـتطلب الـعلم به، متابعا: "لأى مـنصب تـتولاه، مـثلا مـنصب نـائـب مـحافـظ، لا بـد مـن قـراءة اخـتصاصـات الـدائـرة الـتى سـتعمل بـھا، والاخـتصاصـات الـتى حـددھـا الـقانـون، ومـعرفـة الـقوانـین الـتى سـتنظم الـعمل، وكـذلـك الـلوائـح الـتى یـجب الالـتزام بـھا، وقـراءة مـشاكـل الـمحافـظة وتحـدیـد أكـبر مـشكلة بـھا، ثـم وضـع خـطة لحـلھا، كل ذلك ھو القراءة الجیدة للمنصب".

واختتم النائب العام حـدیـثه إلـى الـمتدربـین قـائـًلا: "عـلمونـا فـى الإدارة أن المنشأة قـائد مقنع، فـقناعـة الـمرؤوسـین والـناس لـك ھـى مـن قـوتـك الـفنیة، ومـصر تسـتحق مـنا أن نكون على أفضل ما یكون".

يذكر أن الـبرنامج الـرئاسى لـتأھـیل الـتنفیذیـین لـلقیادة یھـدف إلـى بـناء كـوادر ذات كـفاءة عـالـیة لـلدولـة، قـادرة عـلى فـھم واسـتخدام الآلـیات الحدیـثة فـى رسـم السـیاسـات وإدارة عـملیة اتـخاذ الـقرار وتـطبیق نـمط تـفكیر حدیـث مـتماشـیا مـع أحدث الـتطبیقات والـنماذج الـدولـیة الـناجـحة مـما یـجعلھم قـادریـن عـلى تـبوأ الـمناصـب الـقیادیـة الـمختلفة.

وتـم تخـریـج 190 مـتدربا فـى الـدفـعة الأولـى فـى شھـر یـنایـر 2018، وتخـریـج 79 مـتدربا فـى الـدفـعة الـثانـیة وتـلقوا الـتدریـب الـمیدانـى فـى 3 أكـتوبـر الـماضـى والذى اسـتمر لـمدة شھـر فـى جـمیع الـمحافـظات، وبـدأت الـدفـعة الـثالـثة فـى 8 نـوفـمبر الحالـى وعـددھـم 65 متدربا سیتم تدریبھم لمدة عام 9 أشھر تدریب نظرى، و3 أشھر تدریب میدانى.

وأنشـئت الأكادیـمیة الـوطنیة لـلتدریـب، بـموجـب قـرار جمھورى أصـدره الرئـیس عـبدالـفتاح السیسى، فـى أغسـطس 2017، لـتكون قـبلة الـتطویـر والتعلم فـى مصر، ومنارة الـتنمیة وقاطرة بـناء الإنسان ونھضته بالعلم والمعرفة، عــلى المسـتوى المحلى والإقلیمى والدولى.