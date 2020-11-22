صور.. الإسكندرية تحتفل بيوم الطفولة بمشاركة 100 من ذوى الهمم

جدة - نرمين السيد - شهد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، فعاليات احتفالية يوم الطفولة والتى نظمتها المحافظة باستاد الإسكندرية الرياضى الدولى تحت شعار" أنتم المستقبل.. حلمكم حلمنا"، وذلك بمشاركة 100 طفل من ذوى الهمم.





وأوضح الشريف أن الاحتفال بيوم الطفولة يتم فى 20 نوفمبر من كل عام، إلا أن تأخير الاحتفالية جاء لتزامنها هذا العام مع موجة الطقس السيئ التى ضربت الإسكندرية. وأشار المحافظ أن المحافظة حرصت على تنظيم تلك الاحتفالية، لإدخال البهجة علي أبنائنا من ذوي الهمم، موجها الشكر إلى مؤسسات المجتمع المدني المشاركين فى فعاليات الاحتفالية. حضر الاحتفالية التي شارك فيها مؤسسة "إحنا الخير"، ولجنة الأمومة والطفولة بروتارى، كل من الدكتور محمد عبد الرازق، مدير عام إستاد الإسكندرية، والدكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية.

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