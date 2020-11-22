مصر تدين هجوم العراق وتدعو لتضافر الجهود الدولية لاستئصال آفة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان لوزارة الخارجية، اليوم الأحد، تقدمت مصر، حكومة وشعبًا بصادق تعازيها إلى حكومة وشعب جمهورية العراق الشقيق، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمُصابين. وشددت مصر على استنكارها البالغ لتلك الأعمال الإرهابية التى تستهدف مدنيين عزل ورجال أمن، وتتجرد من جميع الاعتبارات الإنسانية والقيم الدينية.

وجددت مصر دعوتها إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لاستئصال آفة الإرهاب البغيض أيًا كان مصدره أو دوافعه. كما أكدت مصر تضامنها مع العراق الشقيق فيما يتخذه من إجراءات لمحاربة الإرهاب وصولًا إلى حماية أمنه وصون استقراره.

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