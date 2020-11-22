المترو: خروج عجلة قطار عن القضبان بمحطة حلوان 

أعلنت شركة مترو الأنفاق، تفاصيل خروج قطار من على شريط المترو بمحطة حلوان بالخط الاول.

وأكدت الشركة أنه أثناء خروج قطار من حلوان متجها إلى المرج سقطت إحدى عجلاته من على شريط المترو أثناء تحويله من سكة لأخرى دون إصابات وبعدها تم الاستعانة بأوناش المترو لرفع القطار وإعادته إلى مساره على شريط المترو وأن الحركة لم تتأثر كون الحادث وقع في محطة حلوان.

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