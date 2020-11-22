وزيرة التضامن: إصدار لائحة الجمعيات الأهلية الشهر المقبل

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، أن لائحة قانون الجمعيات الأهلية على وشك الخروج للنور قبل نهاية العام الجاري، خلال أيام مع بداية شهر ديسمبر.

وقالت القباج، خلال مؤتمر صحفي عُقد في السفارة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الأحد، بهدف الإعلان عن منحة أمريكية قدرها 5 ملايين دولار لبرنامج الأغذية العالمي في مصر، إن تلك اللائحة تحمل مزيدًا من الآمال والنجاحات في المجتمع المدني.

حضر المؤتمر السفير الأمريكي بالقاهرة، جوناثان كوهين، ومساعدة وزيرة التعاون الدولي، شيريهان بخيت، ومديرة البرامج ببرنامج الأغذية العالمي، أماني جمال الدين، ومديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ليزلي ريد.