وزيرة التضامن: إصدار لائحة الجمعيات الأهلية الشهر المقبل

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، أن لائحة قانون الجمعيات الأهلية على وشك الخروج للنور قبل نهاية العام الجاري، خلال أيام مع بداية شهر ديسمبر.
وقالت القباج، خلال مؤتمر صحفي عُقد في السفارة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الأحد، بهدف الإعلان عن منحة أمريكية قدرها 5 ملايين دولار لبرنامج الأغذية العالمي في مصر، إن تلك اللائحة تحمل مزيدًا من الآمال والنجاحات في المجتمع المدني.
حضر المؤتمر السفير الأمريكي بالقاهرة، جوناثان كوهين، ومساعدة وزيرة التعاون الدولي، شيريهان بخيت، ومديرة البرامج ببرنامج الأغذية العالمي، أماني جمال الدين، ومديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ليزلي ريد.
أعلنت سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة مساء اليوم الأحد، عن تقديم منحة لبرنامج الأغذية العالمي في مصر، بمقدار 5 ملايين دولار، لاستكمال البرنامج القومي للحماية الاجتماعية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي" تكافل وكرامة" لتقديم مساعدات غذائية إلى 40 ألف سيدة حامل، ومرضعة من الفئات المهمشة وأطفالهم دون سن الثانية.
وعقد السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين، ووزيرة التضامن الاجتماعي د. نيفين القباج، ومساعدة وزيرة التعاون الدولي شيريهان بخيت، ومديرة البرامج ببرنامج الأغذية العالمي أماني جمال الدين، ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ليزلي ريد، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن إطلاق المشروع الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالمنحة المقدمة لبرنامج الأغذية العالمي في مصر.
من جانبها أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج أن الفقر يرتبط بضعف مستويات التعليم والصحة ونقص الوعي بممارسات الرعاية الصحية السليمة لدى تلك الفئات.
وتابعت الوزيرة في كلمتها قائلة إن تركيز الوزارة على صحة الأم والطفل يعكس الحالة الصحية العامة للسكان وهي شرط أساسي مسبق للتنمية المستدامة، مضيفة:" ومن هنا جاء الاهتمام بالألف يوم الأولى من الحياة" .
وشددت القباج على سعادتها بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي لتنفيذ المشروع الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والوصول إلى الأطفال الأكثر احتياجا تحت سن الثانية من العمر والأمهات الحوامل والمرضعات داخل المحافظات الأكثر فقرا مما يضمن حصولهم على احتياجاتهم الغذائية الأساسية.
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