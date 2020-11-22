نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تدين الهجوم الإرهابي في محافظة صلاح الدين العراقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة الخارجية منذ قليل أدانت فيه بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع مساء أمس في محافظة صلاح الدين العراقية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين وعناصر من الشرطة العراقية.

وقالت الخارجية في البيان إن مصر تتقدم حكومة وشعبًا بصادق تعازيها إلى حكومة وشعب جمهورية العراق الشقيق، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمُصابين؛ فإنها لتشدد على استنكارها البالغ لتلك الأعمال الإرهابية التي تستهدف مدنيين عُزَّل ورجالَ أمن، وتتجرد من كافة الاعتبارات الإنسانية والقيم الدينية.

وأضافت أن مصر تجدد دعوتها إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لاستئصال آفة الإرهاب البغيض أيًا كان مصدره أو دوافعه. كما تؤكد مصر تضامنها مع العراق الشقيق فيما يتخذه من إجراءات لمحاربة الإرهاب وصولًا إلى حماية أمنه وصون استقراره.

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أصدرت وزارة الخارجية منذ قليل أدانت فيه الهجوم الصاروخي والتفجيرات التي استهدفت العاصمة الأفغانية كابول ما بين اليوم والأمس، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وقالت الخارجية في البيان "إن مصر تتقدم حكومةً وشعبًا، بخالص التعازي إلى حكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية، وأسر ضحايا هذه الهجمات الإرهابية الغاشمة، والتمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين".

وأضافت "هذا، وتُعرب مصر عن تضامنها مع أفغانستان الصديقة في هذا المُصاب الأليم، وتؤكد مجددًا على موقفها الثابت من رفض كافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف".