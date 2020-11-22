مدبولى يشهد توقيع بروتوكول بشأن الشراء الموحد للأجهزة والمستلزمات الطبية

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان، والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، بشأن تنظيم عمليات الشراء الموحد لوزارة الصحة من الأجهزة والمستلزمات والأدوية طبقاً لاحتياجاتها.





ووقع البروتوكول اللواء وائل الساعى، مساعد وزيرة الصحة والسكان للشؤون المالية والإدارية، والدكتور هشام ستيت، نائب رئيس هيئة الشراء الموحد، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية.



وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن هذا التوقيع يأتى فى إطار تنظيم تدبير وزارة الصحة والسكان لمتطلباتها الدورية من المستلزمات والمستحضرات اللازمة للمستشفيات التابعة لها، وجهاتها التابعة، وذلك بغرض تلبية وتحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية، بما يضمن انتظام سير العمل، ويعتمد ذلك على اختصاص الهيئة بإجراء عمليات الشراء للمستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية، وفق أحكام القانون رقم 151 لسنة 2019، بإنشاء الهيئة، الذى يحظر على أى من الجهات الإدارية شراء المستحضرات أو المستلزمات الطبية سوى عن طريق الهيئة، إلا فى حالات الضرورة، وبعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة، وموافقة مجلس الوزراء.

وينص البروتوكول على أن تقوم الهيئة بتحديد معايير تقييم احتياجات وزارة الصحة، ومراجعتها، وتقييمها، والتوافق عليها مع الوزارة، كما تقوم الهيئة بوضع قاعدة بيانات متكاملة للتكنولوجيا الطبية لدى وزارة الصحة، ودليل المواصفات الطبية للمستحضرات والمستلزمات الطبية، مع إعادة تقييم الاحتياجات مع وزارة الصحة أثناء مراحل الاستخدام.



واتخذت الهيئة بحسب البروتوكول إجراءات الشراء والتعاقد، لتدبير احتياجات وزارة الصحة، وفقًا للأسعار المعتمدة المتوافق عليها، بالعقود وأوامر التوريد الموقعة بين الهيئة والموردين المحليين والخارجيين، مضافاً إليها كل الضرائب والرسوم والجمارك المقررة قانوناً وغيرها من التكاليف واجبة السداد.

وبموجب هذا البروتوكول تقوم وزارة الصحة بموافاة الهيئة سنوياً قبل نهاية شهر نوفمبر أو كلما اقتضت الحاجة ذلك، بخطة احتياجاتها السنوية من المستلزمات والمستحضرات الطبية، واحتياجاتها لإجراء الصيانة المطلوبة للأجهزة الطبية اللازمة، لتقديم خدمات الرعاية الصحية، متضمنة القيمة التقديرية والبنود التفصيلية من المشتريات الحكومية من المستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية المزمع تدبيرها من السوق المحلى والخارجى.