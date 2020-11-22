فيديو.. القومى للبحوث: إنتاج لقاح كورونا المصرى فى الشهور الأولى من 2021

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور ممدوح معوض، نائب رئيس المركز القومى للشؤون البحثية، إن المركز منذ بداية جائحة كورونا وهو يعمل على خطوات ابتكار لقاح وعلاج للفيروس، لافتًا إلى أن المركز نجح فى إنتاج 4 لقاحات مضادة للفيروس.





وأضاف معوض، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن المركز سجل أحد اللقاحات فى منظمة الصحة العالمية، منوهًا إلى أنه تم تجريب اللقاح على الحيوانات.

وأوضح أن المركز انتهى من ملف التجارب الإكلينيكية على الإنسان وهو ما يحتاج إلى موافقات من هيئة الدواء ووزارة الصحة، وتم الاتفاق مع شركة أدوية كبيرة لإنتاج اللقاح.

وتابع: "إن شاء الله فى بداية الشهور الأولى من العام 2021 سيكون هناك لقاح مصرى لفيروس كورونا، واللقاح بعلماء مصريين وبإنتاج شركة مصرية، والبداية ستكون 5 آلاف جرعة وبعد إثبات الكفاءة سيتم زيادة الجرعات"، مشيرًا إلى أنه لأول مرة فى مصر يتم إنتاج لقاح يحصل عليه الإنسان.