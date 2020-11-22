أحمد شندى يحوز درجة الماجستير من تربية المنصورة فى طرق تدريس الفرنسية

ناقشت جامعة المنصورة، مؤخرًا، رسالة ماجستير تخصص المناهج وطرق تدريس اللغة الفرنسية بكلية التربية جامعة المنصورة

المقدمة من الباحث أحمد محمد شندي الكاتب الصحفي بعنوان " فعالية استراتيجية تدريس الأقران في تنمية مهارات التعبير الكتابي لدي طلاب المرحلة الثانوية بمدارس اللغات" .

وتأكد الباحث من ضعف مستوي الطلاب بالمرحلة الثانوية بمدارس اللغات من خلال الاطلاع علي الدراسات السابقة، وكذا الدراسة الاستطلاعية التي قام بها لعينة عشوائية من طلاب الصف الثاني الثانوي بمدارس اللغات. ومن ثم كان سعي الباحث من خلال دراسته الحالية الهادفة لتنمية مهارات التعبير الكتابي بمدارس اللغات باستخدام استراتيجية تدريس الأقران.

و تكونت لجنة المناقشة والحكم من كوكبة من أقطاب التخصص في اللغة الفرنسية من الجامعات المصرية:

ا.د./ ميسون سعد صالح عمر

أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة الفرنسية بكلية التربية - جامعة الإسكندرية.

ا.د./ زينب محمود حسن حلمي

أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة الفرنسية بكلية التربية للبنات - جامعة عين شمس.

ا.م.د./ رفقي إبراهيم سليمان

أستاذ المناهج وطرق التدريس اللغة الفرنسية المساعد بكلية التربية - جامعة المنصورة.

مشكلة البحث

وتمثلت مشكلة البحث في:" ضعف مهارات التعبير الكتابي لدي طلاب المرحلة الثانوية بمدارس اللغات"، وللتغلب علي هذه المشكلة وتنمية هذه المهارات كان من الضروري الإجابة على الأسئلة التالية:

١- ما مهارات التعبير الكتابي باللغة الفرنسية الضرورية لطلاب المرحلة الثانوية بمدارس اللغات؟

٢- إلي أي مدي تتوافر هذه المهارات لدي طلاب الصف الثاني الثانوي بمدارس اللغات؟

٣- ما فعالية استراتيجية التدريس بالأقران في تنمية مهارات التعبير الكتابي باللغة الفرنسية لدي طلاب الصف الثاني الثانوي بمدارس اللغات؟

وتم منح الباحث درجة الماجستير فى المناهج وطرق تدريس اللغة الفرنسية بتقدير ممتاز.