تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، تنظم لجنة الشعر بالمجلس ومقررها الدكتور محمد أبو الفضل بدران؛ وبالتعاون مع مجلس إدارة دار الأدباء برئاسة الشاعر أحمد سويلم؛ أمسية شعرية بعنوان: "إشراقات شعرية"، وتبدأ الأمسية في تمام السادسة من مساء الأربعاء الموافق ٢٥ نوفمبر الحالي بمقر دار الأدباء ١٠٤ ش القصر العيني أمام مجلس الشيوخ.
ويشارك بها كل من الشعراء: إيرين يوسف، وخلف جابر، وسالم الشهباني، وشريف أمين، وكريم ماهر، ومحمد غازي النجار، ومحمود بيومي، ومحمود سباق، ونيرمين علي، ونيفين جابر، ويدير الأمسية أحمد حسن.
تطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأعلى للثقافة يعقد الأمسية الشعرية إشراقات شعرية بدار الأدباء .. الأربعاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.