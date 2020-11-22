تحيا مصر ينشر تفاصيل توفير ٢٥ مركز تكنولوجي متنقل لتقديم خدمات للمواطنين

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الهدف من سيارات خدمة المواطنين "المراكز التكنولوجية المتنقلة، التي طرحتها الوزارة يتمثل في زيادة قنوات إتاحة الخدمات للمواطنين بشكل أكثر سهولة ويسر، متابعة أن أحد أهم أدوار الدولة تخفيف العبء علي المواطنين ووصول الخدمة له بأسرع وأفضل وسيلة ممكنة جاء ذلك خلال تصريحات وزيرة التحطيط والتنمية الاقتصادية علي هامش فعاليات اليوم الأول من معرض القاهرة الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2020.

وتابعت السعيد أن السيارات أصبحت متاحة بالقرب من المواطنين بدون زحام أوتكدس فهي متاحة في أماكن التجمعات المختلفة في أي وقت موضحة أنه تم توفير سيارتين ومستهدف توفير 25 سيارة خلال الثلاث شهور القادمة، مضيفة أنه يتم التنسيق حاليًا مع الوزارات المختلفة حتي تتم إتاحة الخدمات كافة في مجمع خدمات واحد من خلال السيارات مما يتيح استخدام أفضل للمواطن مؤكدة أن الهدف الأهم هو تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وأكدت السعيد أنه لأول مره يتم إتاحة مثل تلك السيارات بتلك الامكانيات والتجهيزات في مصر، موضحة أنها تتضمن خدمات المواطنين المرتبطة بالمحليات كافة بشكل إلكتروني مع توفير عملية الدفع الإلكتروني، مؤكدة أنه لم زيادة أي رسوم علي الخدمات حيث أن الهدف الرئيس هو وصول الخدمة بشكل أفضل، مضيفة أن وجود التكنولوجيا واستخدام المواطن لها يمثل قيمة مضافة للاقتصاد.

وحول جائحة فيروس كوفيد 19 أوضحت السعيد أن الجائحة وضعت العالم أجمع في حالة من الترقب، متابعة أن في مصر كان لديها مقومات رئيسة مهمة جدًا حيث تم التعامل بقدرٍ عالٍ من التوازن بين الحفاظ علي الاجراءات الصحية ومراعاة صحىة المواطنين وفي الوقت ذاته استمرار عجلة الاقتصاد.

وأوضحت أن العديد من الدول لم تستطع تحقيق هذا التوازن، مضيفة أن الحيز المالي الذي امتلكته مصرنتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في مساندة القطاعات المتضررة بتخفيف الأعباء عليها وكذلك القطاعات التي لديها فرصة كقطاعات الاتصالات والزراعة والتعليم والصحة حيث تم ضخ استثمارات أكثر بها.

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