أصدرت نقابة المهن التمثيلية، بيان عاجل للوقوف على الجدل المثار حول المطرب الشعبي محمد رمضان، لافتة إلى أنه سيتم عقد اجتماعًا طارئًا غدًا، عقب ظهوره مع عدد من مشاهير إسرائيليين في دبي، ما تسبب في اتهامه بالتطبيع.
جاء في بيان النقابة الآتي: "توكد النقابة على الدعم التام والكامل لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق والتزام النقابة بالموقف الجمعي للفنانين المصريين وتمسكها الدائم بمواقف وقرارات اتحادات النقابات الفنية المصرية والعربية تجاه مثل هذه التصرفات".
وأشار البيان، إلى أن المجلس مدرك تمامًا الفرق بين المعاهدات الرسمية التي تلتزم بها الحكومات وبين الموقف الشعبي والفني والثقافي من قضية التطبيع.
اقرأ أيضًا..محمد رمضان يحاول تبرير موقفه مجددًا بفيديو جديد
كان قد أثار محمد رمضان حالة من الغضب العارمة، بعد ظهوره في صورة رفقة الفنان الإسرائيلي عومير آدام في دبي، قبل أن يظهر في مقطع فيديو في ذات المدينة وهو يستمع إلى أغنية عبرية وسط عدد من الإسرائيليين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غدًا..اجتماع طارئ لـ المهن التمثيلية لاتخاذ قرار حاسم بشأن تطبيع محمد رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.