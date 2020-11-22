غدًا..اجتماع طارئ لـ المهن التمثيلية لاتخاذ قرار حاسم بشأن تطبيع محمد رمضان

أصدرت نقابة المهن التمثيلية، بيان عاجل للوقوف على الجدل المثار حول المطرب الشعبي محمد رمضان، لافتة إلى أنه سيتم عقد اجتماعًا طارئًا غدًا، عقب ظهوره مع عدد من مشاهير إسرائيليين في دبي، ما تسبب في اتهامه بالتطبيع.

جاء في بيان النقابة الآتي: "توكد النقابة على الدعم التام والكامل لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق والتزام النقابة بالموقف الجمعي للفنانين المصريين وتمسكها الدائم بمواقف وقرارات اتحادات النقابات الفنية المصرية والعربية تجاه مثل هذه التصرفات".

وأشار البيان، إلى أن المجلس مدرك تمامًا الفرق بين المعاهدات الرسمية التي تلتزم بها الحكومات وبين الموقف الشعبي والفني والثقافي من قضية التطبيع.

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كان قد أثار محمد رمضان حالة من الغضب العارمة، بعد ظهوره في صورة رفقة الفنان الإسرائيلي عومير آدام في دبي، قبل أن يظهر في مقطع فيديو في ذات المدينة وهو يستمع إلى أغنية عبرية وسط عدد من الإسرائيليين.