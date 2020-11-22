4 آلاف لاجئ أثيوبي يوميًا من إقليم تيجراي للسودان (فيديو)

قالت أماني الطويل، الخبيرة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هناك 4 آلاف لاجئ من إقليم التيجراي يوميا إلى السودان بسبب حدة المواجهات المسلحة.
وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المؤشرات تشير إلى أنه لن يكون هناك حسمًا في الاشتباك الدائر في التيجراي لأن أهالي الإقليم جزء من الجيش الفيدرالي.
وأوضحت أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ضرب محطة كهرباء، ودمر بنية تحتية، حين تعاني إثيوبيا من نقص الكهرباء وحرمانها من التنمية.
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وأردفت أن التنمية التي تحققت في إثيوبيا مؤخرا لم تنعكس على الشعب، وأن بعض الأهالي لا زالوا يقيمون في منازل صفيح في العاصمة أديس أبابا.
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