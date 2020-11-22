آبي أحمد يمهل قوات إقليم تيجراى 72 ساعة قبل شن هجوم عنيف على العاصمة

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبيى، آبى أحمد، بأنه سيمهل قيادات إقليم تيجراى 72 ساعة، قبل شن هجوم عنيف على المسلحون هناك، على حد قوله.
وكتب في تغريدة مخاطبًا قوات الإقليم، “ندعوكم للاستسلام سلميًا خلال 72 ساعة، مع الاعتراف بأنكم وصلتم إلى نقطة اللاعودة”.
في وقت سابق من اليوم، قال متحدث عسكري، إن الجيش الإثيوبي يخطط لمحاصرة عاصمة إقليم تيجراي التي يسيطر عليها المتمردون بالدبابات وقد يلجأ إلى المدفعية لقصف المدينة في محاولة لإنهاء حرب مستمرة منذ نحو ثلاثة أسابيع، وحث المدنيين على حماية أنفسهم.
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