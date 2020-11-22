عمرو محمود ياسين يدافع عن محمد رمضان بعد أزمة التطبيع

علق المؤلف عمرو محمود ياسين على أزمة محمد رمضان التي أثيرت أمس بعد انتشار صورته مع بعض الإسرائيليين.

ونشر ياسين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "أكتر شيء لافت نظرى في موضوع الفنان محمد رمضان هو توقيت نزول وظهور الصور والفيديوهات بشكل منظم وممنهج يفتقد إلى أي شكل من الأشكال العفوية".

وتابع: "رغم إنه عاد من دبي يمكن من أسبوع تقريبا، إضافه عشان بس قبل المزايدات ما تشتغل.. أنا برفض التطبيع قولا واحدا".

أثارت الصورة التي انتشرت عبر مواقع التزاصل الاجتماعي غضب الجمهور المصري، وجمهور الوطن العربي بأكمله، لينتقده الجميع بسبب ظهوره مع المغني الاسرائيلي.

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كان قد، علق "أفيخاي أدرعي" على الصورة قائلا: "ما أجمل الفن والموسيقى والسلام! الفنان المصري القدير محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي المتألق عومر آدام‬ في دبي".

