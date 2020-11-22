روان بن حسين تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت الفاشونيستا وعارضة الأزياء الكويتية روان بن حسين، إصابتها بفيروس كورونا الذي اشتبهت في الإصابة به قبل سفرها إلى جزر المالديف وتأكدت بعد عودتها من حملها الفيروس.

كتبت روان بن حسين عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، قائلة: "أجريت اختبار PCR يوم الأربعاء، قبل 48 ساعة من رحلتي إلى دبي، والتي جاءت سلبية، وفي يوم مغادرتي كنت أعاني من الحمى والسعال ولكننا اعتقدنا جميعًا أن هذا بسبب الطقس المتغير في جزر المالديف".

وتابعت: "فهناك كان الجو يوم بارد ممطر ويوم حار مشمس، أصررت على إعادة اختبار PCR الخاص بي، وكرر صديقي الذي كان معي اختباره أيضًا، وجاءت نتيجته سلبية، في حين أن نتيجتي كانت إيجابية للأسف".

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أضاف روان بن حسين: "من هذاك الوقت وأنا ملتزمة بتعاليم العزل المنزلي، للأمانة مش قادرة أفهم كيف الفيروس انتقل، ومن مين، ومتى وكيف في خلال 3 أيام تغيّرت نتيجة الفحص ولكن الحمد لله على كل حال وقدر الله وما شاء فعل".