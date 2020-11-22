إنذار للإتحاد الأفريقى: "كورونا" يهدد جماهير القطبين بسبب البث الحصري

أنذر المحام بالنقض عصام البنانى، مدير المركز المصرى للقانون، الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قضائيا؛ بمسؤوليته عن تهديد جمهور الزمالك والأهلي بخطر الإصابة بفيروس كورونا، جراء عدم إذاعة المباراة على قناة مفتوحة أو السماح بدخول الجمهور المدرجات بأعداد ملائمة.

وقال البناني فى إنذار قضائي وجهه للكاف، ظهر اليوم الأحد، حمل رقم 31144 لسنة 2020 محضرين قسم أكتوبر أول، إن بث المباراة من ستاد القاهرة الجمعة المقبل، فى نهائي دوري الأبطال الأفريقي بين الفريقين، على التردد الأرضى غير المتوفر لدى الغالبية العظمى من المواطنين، سيضطرهم للجلوس سويا بكثافة كبيرة على المقاهى، ما يهدد بتفشي الكروونا بينهم، بخلاف حوادث العنف المحتملة من قبل المتعصبين.

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وأشار البناني إلى أن الظروف الاقتصادية العالمية والإقليمية فى القارة الأفريقية توجب رفع الأعباء عن مواطنيها، وأن الكاف عليه الإتفاق مع "بى إن سبورت" لتلافي تداعيات عدم إذاعة المباراة على الأمن القومي المصري كجزء من الأمن القاري، مؤكدا أن أوروبا ذاتها لفظت الإحتكار والبث الحصري فى ظل الجائحة الوبائية التى ضربت مجتمعاتها وصناعة كرة القدم وعناصرها كافة.