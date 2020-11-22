غدًا.. انطلاق مهرجان البصرة الدولى بمشاركة 100 شركة محلية وعربية ومصرية

تشهد محافظة البصرة بالعراق، غدًا الاثنين، 23 نوفمبر، فعاليات مهرجان البصرة الدولي السادس للتسوق بمشاركة 100 شركة محلية ودولية، ومن المقرر أن تستمر فاعليات المهرجان حتى 9 ديسمبر المقبل على أرض معرض البصرة الدولي.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، تصريحان أسامة مجيد، مسؤول العلاقات والإعلام للمهرجان، بأنه هناك 100 شركة بين شركات محلية وأخرى من مصر والهند وطاجكستان والمغرب والأردن وإيران ستشارك في المهرجان.
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وأضاف مجيد أن المعرض سيشهد عرض منتجات عراقية وعربية ودولية من قبل الشركات المشاركة من المواد الغذائية والمرمر والثريات والمواد الكهربائية والنحاسيات والملابس والعطور والمواد المنزلية وغيرها من المواد.
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