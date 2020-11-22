أخصائي رئة وصدر يكشف إمكانية التعرض لموجة كورونا ثالثة (فيديو)

علق الدكتور زياد مطر، استشاري أمراض الرئة والصدر، على تحذير منظمة الصحة العالمية لأوروبا من موجة ثالثة لفيروس كورونا، مؤكدا أنه لا يمكن الحديث عن الموجة الثالثة قبل انتهاء الموجة الثانية.
وتابع خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الموجة الثالثة من فيروس كورونا سوف تكون ضعيفة بسبب التوصل للقاح وعلاج.
وأشار الدكتور زياد مطر، استشاري أمراض الرئة والصدر، إلى أن الموجة الثانية تنتهي عند انخفاض عدد الحالات المصابة بالفيروس.
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وعن زيادة أعداد الإصابات بالولايات المتحدة الأمريكية، أوضح أن معظم الحالات تأتي من الريف الأمريكي الذي لا يلتزم بإجراءات الوقاية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى المظاهرات التي شهدتها البلاد مؤخرا.
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