أحمد موسى متهكما: آبي أحمد الحائز على نوبل للسلام يهدد بإبادة إقليم تيجراي

قال الإعلامي أحمد موسى إن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الحاصل على جائزة نوبل للسلام، منح مهلة 72 ساعة لأهالي التيجراي للرجوع عما هم فيه وإلا سيقوم بالإبادة.
وتابع موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن آبي أحمد هدد بقصف الإقليم ومحاصرته بالمدافع والدبابات حال عدم استجابة أهالي التيجراي واستمراهم في الاحتجاجات.
وأشار موسى إلى أنه آبي أحمد منع الاتحاد الأفريقي من التوسط في أزمة التيجراي كما منعه من إجراء زيارة للإقليم ومنع وسائل الإعلام من التغطية للأحدث الجارية هناك.
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ومن ناحية أخرى، أكد أهالي إقليم التيجراي استعدادهم للاستمرار في احتجاجاتهم ضد حكومة آبي أحمد.
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