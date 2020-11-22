تحيا مصر يكشف حرمان 8 أحزاب سياسية من التمثيل في اللجنة العامة لمجلس الشيوخ

أكد الأمين العام لمجلس الشيوخ، المستشار محمود إسماعيل عتمان، الانتهاء من المسودة النهائية من مشروع لائحة مجلس الشيوخ وإرسالها للأعضاء بشكل رسمي، تمهيدًا لمناقشتها بالجلسة العامة المقرر لها يوم 29 نوفمبر الجاري.



جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، الأحد، مؤكدا علي أنه بعد الانتهاء من صياغتها قامت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ بتوزيع المسودة النهائيةً من لائحة مجلس الشيوخ على الأعضاء تمهيدا لعرضها في الجلسة العامة المقرر انعقادها يوم ٢٩ من الشهر الجاري .

وكشف الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان ان مواد اللائحة في المسودة النهائية التي تم توزيعها على الأعضاء تضمنت ٢٩٣ مادة ،ونصت على تشكيل ١٤ لجنة نوعية . وحددت اللائحة عدد من الضوابط الخاصة بحقوق وواجبات العضوية أهمها النص على احترام العضو للدستور وللقسم الدستوري داخل وخارج البرلمان وفيما يتعلق بضبط حضور الجلسات نصت اللائحة على جزاءات تبدأ من الحرمان من الحضور جلسة أو اكثر وحرمان من بدل الجلسات وتصل العقوبة إلى إسقاط العضوية .



ونص الفصل الثالث: اللجنةُ العامةُ حيث مادة 26 بأن تشكل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من الوكيلين، رؤساء اللجان النوعية، ممثلي الهيئات البرلمانية لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر، وخمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر. ويُدعى الوزيرُ المختص بشئون المجالس النيابية لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة في المادة (26) من هذه اللائحة.



مادة 27 تنص علي أن يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها. وتعقد اللجنة اجتماعًا دوريًا مرة كل شهر على الأقل، خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادي. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا، إلا بحضور أغلبية أعضائها. ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص، تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين. وتحرر محاضر موجزة لما يدور في اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر، ونشرها بالطريقة التي يراها مناسبة. وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها بناء على اقتراح رئيس المجلس.



مادة 28 بالإضافة إلى اختصاصاتها المنصوص عليها في هذه اللائحة، تختص اللجنة العامة بمناقشة الموضوعات العامـة والأمـور المهمـة التي يرى رئيـس المجلس، إحالتها إليها، دراسة التقارير الدورية التي تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى المهمة، التي تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة. وللجنة أن تقرر عرض هذه الموضوعات والتقارير على المجلس أو أن تتخذ الإجراء المناسب في شأنها.



وفق ذلك حزب مستقبل وطن الذي يمثل بمجلس الشيوخ بـ149، سيكون له تمثيل باللجنة العامة، وأيضا،وأيضا حزب الشعب الجمهوري الذي يمثل بـ 17 مقعدا، وأيضا حزب حماه الوطن الذي يمثل بـ 11 مقعدا،و حزب الوفد يمثل بـ10 مقاعد، وأيضا حزب التجمع يمثل بـ 4 مقاعد، وحزب مصر الحديثة ممثل بـ4 مقاعد،و حزب المؤتمر ممثل بـ4 مقاعد، حزب الإصلاح والتنمية بـ3 مقاعد، و حزب المصري الديمقراطي بـ3 مقاعد، فيما لن يمثل كل من حزب الحركة الوطنية الممثل بمقعدين في المجلس، ولن يكون له حضور باللجنة العامة، وأيضا حزب الحرية بمقعد واحد، وحزب الإصلاح والنهضة ممثل بمقعد، و حزب إرادة جيل ممثل بمقعد واحد، و حزب السادات الديمقراطي ممثل بمقعد واحد، حزب العدل ممثل بمقعد واحد، وحزب الجمهوري ممثل بمقعد واحد، حزب النور ممثل بمقعدين.، ليكون إجمالي الأحزاب الممثلة فى اللجنة العامة هم 9 أحزاب، فيما لن يمثل 8 أحزاب أخري داخل مجلس الشيوخ باللجنة العامة للمجلس. ، حيث التمثيل في اللجنة العام لممثلي الهيئات البرلمانية لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر،في المجلس.