محافظ الإسكندرية: 15 مليار لتطوير الصرف.. وحلول عاجلة للتعامل مع الأمطار

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن الطاقة الاستيعابية لشبكة الصرف الصحي مليون و200 الف متر مكعب في حين ان الصرف الطبيعي يبلغ حوالي مليون متر مكعب مياه فعندما يتم هطول الأمطار بكميات تفوق 10 أضعاف قدرة الشبكة تحدث الأزمة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، ان المحافظة تتعامل بحلول سريعة بشفط المياه وتصريفها في البحر أو المصارف بجهد كبير ودعم من القوات المسلحة التي تساعد في حل الأزمة ولابد من التاكيد على أن التطهير تم بكفاءة ولكن تراكم المياه يأتي بسبب عدم قدرة الشبكة على استيعاب الكميات الكبيرة.

وتابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن كل المياه التي تتراكم يتم التعامل معها خلال ساعتين ويتم تسيير الحركة المرورية بعد ساعة ونصف فالصور لم تنقل الصورة على طبيعتها ولا صحة لم يظهر المحافظة على أنها بحيرات في الشوارع.

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