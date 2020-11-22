فودافون تدعو عملائها لمعرض Cairo ICT 2020 .. جناح 3

دعت فودافون عملائها لزيارة معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2020 لاسيما جناح فودافون بالمعرض للتعرف على العروض التى تقدمها لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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ونشرت فودافون عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، "ندعوكم لزيارة جناح فودافون مصر في معرض Cairo ICT 2020 بمركز مصر للمعارض الدولية بقاعة ٣ في الفترة من ٢٢ نوفمبر- ٢٥ نوفمبر للتعرف علي أحدث ما تقدمه فودافون من حلول لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة".

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ويذكر أن انطلاقت اليوم الأحد فعاليات الدورة الـ 24 لمعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "Cairo ICT 2020" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمركز مصر للمعارض الدولية تحت شعار "The Big Reset".

وشارك مئات الشركات والعارضين المتخصصين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا، أبرزها شركات أورنج واتصالات وفودافون، ومجموعة بنية وإي فاينانس وديل وسيسكو، بالإضافة إلى العديد من الوزارات والأجهزة الحكومية.

