الإسكندرية تستعد لجولة الإعادة فى انتخابات النواب

جدة - نرمين السيد - ويتنافس فى جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب بالإسكندرية 26 مرشحا، 13 مقعدا فرديا بـ 5 دوائر انتخابية هى "الدخيلة، المنتزه، سيدى جابر، محرم بك، الرمل".

ويتوزع المرشحون الـ 26 فى الدوائر الخمس بالمحافظة بواقع 12 مرشحا من حزب مستقبل وطن، ومرشحين اثنين للشعب الجمهورى، ومرشحين اثنين لحزب النور، فضلا عن 10 مرشحين مستقلين، بينهم 3 سيدات.

ويستعرض "دوت الخليج" الإجراءات والتجهيزات التي اتخذتها أجهزة المحافظة، لاستقبال 4 ملايين و67 ألف و901 ناخب للإدلاء بأصواتهم كالتالى:

- خصصت اللجنة العامة للانتخابات بالإسكندرية 5 لجان عامة تضم 1083 لجنة فرعية.

- توفير أماكن لاستراحة كبار السن وذوي القدرات الخاصة بالمقار واللجان الانتخابية.

- تعقيم وتطهير اللجان الفرعية، والالتزام باشتراطات التباعد الاجتماعي وإجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".

- انعقاد غرفة العمليات المركزية بالديوان العام للمحافظة وكافة المديريات وشركات المرافق على مدار 24 ساعة خلال عملية الاقتراع.

- تواجد رؤساء الأحياء ميدانيا على مدار الساعة قبل وأثناء فترة الانتخابات وحتى إعلان النتيجة، وذلك لحل أي مخالفات أو شكاوى خلال فترة الانتخابات.

- مراجعة رؤساء الأحياء موقف النظافة والمخلفات والإشغالات بالقرب من لجان التصويت، وتلافي وجود أى تجمعات للمياه أو مشاكل بالإضاءة العامة خلال الفترات المسائية.

- إنشاء غرفة عمليات بكل حى بالتنسيق مع شركات المرافق على مدار 24 ساعة، ودعمها بأطقم للتدخل السريع من شركة الكهرباء.

- توفير شركة توزيع الكهرباء تغذية من المحطات البديلة فى حالة أى حدث عرضى، لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي عن المراكز الانتخابية واللجان العامة.

- رفع درجة الاستعداد الكامل بجميع وحدات الديزل المتنقلة، كمصدر تغذية بديل بالكهرباء، لمواجهة أي أزمة والتنسيق مع الأحياء من خلال فرق الطوارئ.

- توفير شركات المرافق "الصرف الصحى والغاز والاتصالات" أطقم التدخل السريع عند الاحتياج.

- تجهيز مديرية الشئون الصحية الكراسى المتحركة للجان لمساعدة كبار السن والمرضى.

- رفع درجة الاستعداد بالإسعاف والمستشفيات المخصصة لتأمين عملية الاقتراع، مع توفير عدد من الأسرة اللازمة بالمستشفيات لمواجهة أي حدث.

- تجهيز 5 لجان حفظ و50 قاضيا احتياطيا.

- منع دخول الناخب اللجنة دون ارتداء كمامة، وترك مسافات بين الناخبين وبعضهم لا تقل عن متر.