فيديو.. السيسى: هبقى سعيد لو مصر عملت 80% من مكونات الأتوبيسات

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس السيسى: "أنا هبقى سعيد لما تقولى إن مصر بتعمل الأتوبيس دا بنسبة 80%، عشان كده أكون امتلكت بدايات حقيقة لصناعته". ويتزامن المعرض والمؤتمر الدولى لتكنولوجيا النقل فى الشرق الأوسط وإفريقيا مع توسع الدولة فى بناء المدن الجديدة الذكية، وتبنى منظومات النقل الحديثة التى ترتقى بأداء شبكات الطرق وخفض زمن الرحلات وتكاليف النقل ومعدلات استهلاك الوقود ورفع كفاءة التبادل التجارى وخفض معدلات الحوادث وكذلك الحفاظ على البيئة.

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