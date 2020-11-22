فيديو.. السيسى: ميكنة مؤسسات الدولة يضع مصر فى منطقة أخرى

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السيسى، خلال افتتاح المعرض والمؤتمر الدولى لتكنولوجيا النقل فى الشرق الأوسط وإفريقيا، اليوم الأحد، أن منظومة الجمارك ليس هدفها تحصيل أموال، خصوصًا وأن هناك اتفاقية تجارة حرة قد تعفى المنتجات من الجمارك، مضيفًا: "البضائع متتشحنش لمصر إلا لما يتوافق عليها".

وأكد أن ميكنة مؤسسات الدولة والدخول فى عصر الحداثة فى كل الأنشطة يضع مصر فى منطقة أخرى.

ويتزامن المعرض والمؤتمر الدولى لتكنولوجيا النقل فى الشرق الأوسط وإفريقيا مع توسع الدولة فى بناء المدن الجديدة الذكية، وتبنى منظومات النقل الحديثة التى ترتقى بأداء شبكات الطرق وخفض زمن الرحلات وتكاليف النقل ومعدلات استهلاك الوقود ورفع كفاءة التبادل التجارى وخفض معدلات الحوادث وكذلك الحفاظ على البيئة.