فيديو.. السيسى يستمع لفتاة تعانى صعوبة فى الحركة: إحنا بنشكرك

جدة - نرمين السيد - قال أحد المواطنين، خلال المعرض والمؤتمر الدولى لتكنولوجيا النقل فى الشرق الأوسط وإفريقيا، إن الله أكرمه بابنه تعانى من صعوبة فى الانتقال، مضيفًا: "عملنا سيارة لكى تستطيع التنقل بسهولة وأصبحت عايشة حياه كريمة، وبتنتقل بسهولة".





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