رئاسة الجمهورية تنشر فيديو لتفقد السيسى لأجنحة معرض النقل الذكى

جدة - نرمين السيد - عرضت رئاسة الجمهورية عبر موقع "يوتيوب"، مساء اليوم الأحد، فيديو لافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى، معرض ومؤتمر النقل الذكى للشرق الأوسط وأفريقيا فى دورته الثالثة، بمركز مصر للمعارض الدولية.





‎وتفقد الرئيس، أجنحة المعرض الرئيسية للشركات العالمية المختلفة، وكذلك أجنحة عدد من الوزارات، واستمع إلى شرح مفصل من المسؤولين حول المنتجات، من ضمنها المركبات والسيارات ووسائل النقل العام التى تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء والسيارات المخصصة لحمل الكراسى المتحركة لذوى الاحتياجات الخاصة. ويتزامن المعرض والمؤتمر الدولى لتكنولوجيا النقل فى الشرق الأوسط وإفريقيا مع توسع الدولة فى بناء المدن الجديدة الذكية، وتبنى منظومات النقل الحديثة التى ترتقى بأداء شبكات الطرق وخفض زمن الرحلات وتكاليف النقل ومعدلات استهلاك الوقود ورفع كفاءة التبادل التجارى وخفض معدلات الحوادث وكذلك الحفاظ على البيئة.

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