جدة - نرمين السيد - يتناول المعسكر جانبين مهمين، أولهما التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والثانى الاستخدام الرشيد للفضاء الإلكتروني. يأت ذلك بالتزامن مع افتتاح عدد من المساجد بالمحافظة، فى ضوء اهتمام الأوقاف بعمارة بيوت الله عز وجل. كما يأت المعسكر فى إطار خطة وزارة الأوقاف لتكثيف برامج التدريب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجمعة.. الأوقاف تفتتح عددا من المساجد وتعقد معسكرا تثقيفيا للأئمة بدمياط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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