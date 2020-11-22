القبض على مدرس متهم بالتحرش بطالباته في مصر الجديدة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض علي مدرس متهم بالتحرش بطالباتة بمصر الجديدة، وتجري التحقيقات معه بمعرفة النيابة العامة. جاء ذلك عقب تداول تغريدة لفتاة عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعى (تويتر) بشأن قيام مدرس بالتحرش بإحدى تلميذاته بمصر الجديدة بالقاهرة. تبين للأمن بعد الفحص قيام مالكة الحساب (طالبة جامعية) بنشر الواقعة على موقع التواصل الإجتماعى لتحرشه بها، وذلك فى إطار تحذير الطالبات بالمدرسة منه. تم ضبط المدرس وبمواجهته أشار إلى قيامه بالتواصل مع المذكورة عن طريق تطبيق «واتس آب» للاطمئنان عليها فقط.. تم إتخاذ الإجراءات القانونية وعرضه على النيابة العامة.

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