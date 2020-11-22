الصحة: تعافي محمد صلاح من فيروس كورونا بسبب البروتوكول المصري

تواصل موقع "دوت الخليج" الاخباري، مع الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي بوزارة الصحة والسكان، للاستفسار عن حالة اللاعب محمد صلاح، الذي افاد بسلبية نتيجة للاعب الدولي بعد إصابته من فيروس كورونا المستجد.

واكد مجاهد، ان اللاعب محمد صلاح تعافي تمام من فيروس كورونا المستجد، في اسبوع، بسبب تطبيق برتوكول العلاج المصري عليه.

واضاف، ان الوزيرة كانت قد كلفت رئيس اللجنة العليا لفيروس كورونا المستجد، الدكتور حسام حسني بمتابعة حالته منذ أصابتة.

واكد مستشار وزيرة الصحة، ان زوجته اللاعب محمد صلاح تخضع للعلاج تحت إشراف اللجنة العلمية لفيروس كورونا.

وتمني مجاهد، الشفاء العاجل لكل المواطنين من المصابين بفيروس كورونا.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101783 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 358 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة. وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا. وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 112676 حالة من ضمنهم 101783 حالة تم شفاؤها، و6535 حالة وفاة.

جدير بالذكر أن شقيق محمد صلاح ، قد نشر منذ قليل صورة تجمعه بشقيقه اللاعب الدولي محمد صلاح ، وألمح فيها إلى أن شقيقه قد شفي من فيروس كورونا ، والذي أصيب به خلال رحلته الأخيرة إلى مصر ، حيث حضر فرح شقيقه ، بالإضافة لتكريمه في اتحاد الكرة .

كما أجرى صلاح 4 مسحات طبية ، قبل أيام للكشف عن حالته الصحية ، وتبين أنه لا زال مصابا ، حتى اعلنت الوزارة اليوم بشكل رسمي على لسان خالد مجاهد المستشار الإعلامي بوزارة الصحة والسكان، عن سلبية نتيجة للاعب الدولي بعد إصابته من فيروس كورونا المستجد.